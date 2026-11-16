Promoción turística en el centro del país | El Partido de La Costa participó en el Workshop de ACAV y Mercado de Viajes en Córdoba

La Municipalidad de La Costa, junto a prestadores locales del sector privado, participó del 66° Workshop de la Asociación Cordobesa de Agencias de Viajes (ACAV) y de la 3ª edición de la feria Mercado de Viajes, realizados en el Centro de Convenciones de Córdoba. La presencia institucional permitió fortalecer la visibilidad del destino en el centro del país y generar nuevas oportunidades de comercialización directa frente a más de 2.000 profesionales, 1.500 agentes de viajes y 150 operadores turísticos de toda la Argentina.

Durante ambas jornadas, el stand costero recibió una importante afluencia de visitantes interesados en conocer la infraestructura hotelera, la gastronomía, los atractivos naturales y las propuestas de entretenimiento de las distintas localidades del distrito de cara al próximo verano. Esta acción se enmarca en la política sostenida de promoción turística anual del municipio —que ya incluyó presentaciones en la FIT, CABA, Mar del Plata y el AMBA— para consolidar la articulación público-privada y ampliar los canales de venta en los principales mercados emisores.

Compartir