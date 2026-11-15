16 de noviembre de 2026

«Conocer y cuidar nuestro sistema de playas» | Nuevas jornadas de erosión costera en el Partido de La Costa

1 día atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, el secretario de turismo local Cristian Escudero anticipó la realización de la segunda instancia de las jornadas sobre erosión costera, que se llevarán a cabo a partir del lunes 16 de noviembre durante tres días en distintas localidades del distrito, con la participación de especialistas e investigadores oceanógrafos del CONICET.

Escudero explicó que el objetivo principal es concientizar a la comunidad sobre el funcionamiento del sistema dunícola y la dinámica de los 96 kilómetros de costa, abordando las problemáticas específicas de cada zona (como los desagües pluviales en San Clemente o las características de Mar de Ajó y Santa Teresita).

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