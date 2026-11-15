«Conocer y cuidar nuestro sistema de playas» | Nuevas jornadas de erosión costera en el Partido de La Costa

En diálogo con Radio Noticias, el secretario de turismo local Cristian Escudero anticipó la realización de la segunda instancia de las jornadas sobre erosión costera, que se llevarán a cabo a partir del lunes 16 de noviembre durante tres días en distintas localidades del distrito, con la participación de especialistas e investigadores oceanógrafos del CONICET.

Escudero explicó que el objetivo principal es concientizar a la comunidad sobre el funcionamiento del sistema dunícola y la dinámica de los 96 kilómetros de costa, abordando las problemáticas específicas de cada zona (como los desagües pluviales en San Clemente o las características de Mar de Ajó y Santa Teresita).

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