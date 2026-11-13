14 de noviembre de 2026

«Esperamos que salga la verdad a la luz» | Se viene el inicio del juicio por el caso Martínez

20 horas atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, Mercedes Gómez —madre de uno de los policías imputados— se refirió a la llegada del juicio oral y público por jurados por la muerte de Alejandro Martínez, un suceso que se aproxima a cumplirse cinco años.

Gómez expresó que la familia aguarda con expectativas este proceso para que «salga a la luz la verdad» y se ratifique la inocencia de los efectivos policiales desde el primer momento. Asimismo, detalló que el debate está previsto para iniciar el próximo 24 de noviembre con una duración estimada de dos semanas, remarcando la importancia de que un jurado compuesto por ciudadanos comunes pueda evaluar todas las pruebas con transparencia.

Los detalles:

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