«Un liderazgo sobrio y profundo que desbordó expectativas»

En diálogo con Radio Noticias, el monseñor Gabriel Mestre —párroco de Villa Clelia, Nueva Atlantis, Pavón y Costa Esmeralda— compartió sus profundas impresiones tras participar de los encuentros con el papa León XIV en Buenos Aires y Córdoba.

Mestre destacó que la visita superó ampliamente las expectativas, logrando cautivar a multitudes y trascender el ámbito estrictamente católico gracias a un liderazgo basado en la sobriedad, la sencillez y la coherencia. El obispo confesó haberse emocionado profundamente en varios tramos de los encuentros y señaló que este testimonio lo desafía a tomar la posta en su labor pastoral cotidiana con las comunidades locales, así como en su tarea docente y en la guía espiritual de fieles, enfermos y afligidos.

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