Qué hacer en La Costa este fin de semana: fiestas, peñas, música en vivo y actividades para el sábado 14 y domingo 15 de noviembre, para toda la familia.

El Partido de La Costa tendrá un fin de semana con una variada agenda de actividades para disfrutar desde este sábado 14 al mediodía hasta el domingo 15 de noviembre. Fiestas populares, encuentros folklóricos, música en vivo, propuestas gastronómicas, ferias, muestras culturales y actividades para toda la familia forman parte de las alternativas disponibles en distintas localidades del distrito.

Entre los principales atractivos se destacan la 57ª Fiesta Nacional de la Corvina Rubia en Mar de Ajó, dos peñas folklóricas que se realizarán el domingo en Mar de Ajó y Mar del Tuyú, y una presentación de música nacional de la banda local Bajamar en Santa Teresita.

También habrá actividades recreativas para chicos y adultos mayores, una charla sobre eclipses, exposiciones artísticas y visitas a espacios culturales.

SÁBADO 14: FIESTAS POPULARES, MÚSICA Y PROPUESTAS PARA COMPARTIR

La 57ª Fiesta Nacional de la Corvina Rubia, el gran atractivo de Mar de Ajó

Una de las principales propuestas del fin de semana será la 57ª Fiesta Nacional de la Corvina Rubia, que se desarrolla en el Camping General Lavalle, ubicado en avenida Pueyrredón entre Hipólito Yrigoyen y Francisco de las Carreras, en Mar de Ajó.

La celebración cuenta con entrada libre y gratuita y reúne espectáculos musicales, food trucks, feria artesanal y juegos para disfrutar en familia.

El sábado, las actividadecomenzarán a las 14.00 con el preescenario a cargo de The Müller, sorteos y bandas invitadas. Desde las 19.10 se desarrollará la programación del escenario principal.

La grilla artística del sábado incluye:

19.20: Danzas Argentinas.

20.00: Pasada de las postulantes.

21.00: Tano Vera, con un tributo a Leo Mattioli.

21.40: Elección de la nueva corte.

22.30: Melocotones.

23.10: El Grito del Gato.

00.00: 7 Lunas.

La fiesta es una buena alternativa para quienes quieran pasar la tarde, recorrer los puestos gastronómicos y artesanales y disfrutar de una noche de música en Mar de Ajó.

Música nacional y folklore en Santa Teresita

A las 20.00, el espacio cultural Lo de Juan y Emi, ubicado en calle 31 Nº 737, recibirá a DuoSquetino Carrascal.

La propuesta combina folklore y canciones latinoamericanas en un espacio que reúne a artistas y público en torno a la música popular. Es una alternativa para quienes prefieren un espectáculo en un ambiente más cercano.

Leo García y música en vivo en Mar de Ajó

La noche del sábado también tendrá otras propuestas musicales en Mar de Ajó.

A las 21.00, Leo García se presentará con una propuesta de música y pizzeada en Francisco de las Carreras y Diagonal Rivadavia.

En el mismo horario habrá música en vivo en Casa Vieja, ubicada en Lebensohn 14, con la presentación de Loops.

Cumple Fiesta: actividades para chicos en San Clemente y Aguas Verdes

Durante la tarde del sábado también habrá una propuesta recreativa destinada a niñas y niños de entre 3 y 12 años.

Cumple Fiesta se realizará de 14.00 a 17.00 en dos localidades:

San Clemente: CAPS Juan XXIII, calle 10 y avenida I.

Aguas Verdes: CAPS Aguas Verdes, calle Destructor San Juan 535.

La iniciativa propone espacios de celebración y encuentro para que los chicos puedan compartir una jornada junto a sus familias y amigos.

DOMINGO 15: DOS PEÑAS FOLKLÓRICAS, MÚSICA Y ACTIVIDADES CULTURALES

El domingo será una jornada especialmente atractiva para quienes disfrutan de las tradiciones argentinas, el folklore y los encuentros populares. Entre las opciones se destacan dos peñas que se realizarán en simultáneo en Mar de Ajó y Mar del Tuyú.

Peña Folklórica Bailable de Radio Infinito en Mar de Ajó

Radio Infinito 95.3 organiza una Peña Folklórica Bailable el domingo 15 de noviembre, desde las 11.00, en la Parrilla Lo de Quintana, ubicada en avenida del Libertador 1993, Mar de Ajó.

La jornada contará con la participación de Cristian Figueroa, MDA Folk, Sin Rumbo y el Taller de Adultos del Multicultural de Mar de Ajó.

La propuesta incluirá buffet económico, sorteos sorpresa y un espacio para disfrutar del folklore y el baile.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $8.000, mientras que en puerta costarán $10.000.

Además, durante la peña se realizará un sorteo con dos premios gastronómicos:

Primer premio: un lechón asado con ensalada, pan y bebida.

Segundo premio: un pollo cocinado con pan y ensalada.

Cada número para participar del sorteo cuesta $5.000. El ganador recibirá el premio aunque no se encuentre presente al momento de realizarse el sorteo.

Para solicitar números se encuentra disponible el WhatsApp 2257 537519.

La última Peña del Año en el Centro de Jubilados La Amistad de Mar del Tuyú

Otra alternativa para el domingo será la Última Peña del Año, organizada en el Centro de Jubilados La Amistad de Mar del Tuyú.

El encuentro comenzará a las 12.00 en la sede ubicada en calle 4 Nº 7235.

La propuesta invita a compartir una jornada de música, folklore y encuentro comunitario, con la conducción de David.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $5.000.

Ambas peñas se desarrollarán en horarios similares, por lo que quienes quieran participar deberán elegir entre las propuestas de Mar de Ajó y Mar del Tuyú.

La Fiesta Nacional de la Corvina Rubia continúa el domingo

La 57ª Fiesta Nacional de la Corvina Rubia tendrá su tercera jornada el domingo en el Camping General Lavalle de Mar de Ajó.

Las actividades comenzarán a las 14.00 con el preescenario de The Müller, sorteos y bandas invitadas. Desde las 19.10 se desarrollará la programación principal.

La grilla del domingo incluye:

19.20: Danzas de mi Tierra.

19.40: Soncko Santiagueño.

20.20: Urban Crew.

20.40: Presentación de la nueva corte.

20.45: Andy Delfino, con tango.

21.20: Faros.

22.00: The Müller.

22.40: Ramos Acosta.

23.20: Gauchos de Güemes.

00.00: Miguel Ángel.

La entrada es libre y gratuita, con propuestas gastronómicas, feria artesanal y actividades para toda la familia.

La ruta de las sombras: una charla sobre eclipses en Santa Teresita

Para quienes buscan una actividad diferente, el domingo a las 17.00 se realizará en el Parador Municipal de Santa Teresita, ubicado en Costanera y calle 35, la propuesta denominada La ruta de las sombras.

Será una charla participativa sobre eclipses y un taller de observación segura, a cargo de la licenciada en Astronomía Vanesa Olivera.

El encuentro permitirá conocer más sobre este fenómeno astronómico y prepararse para el próximo eclipse solar previsto para 2027.

La actividad es gratuita, pero requiere inscripción previa. Para el taller se invita a quienes puedan hacerlo a llevar tubos de cartón, cartones, tijeras y cinta de papel.

Bajamar vuelve a Lo de Juan y Emi con música en vivo

La música continuará el domingo a las 19.00 en Lo de Juan y Emi, calle 31 Nº 737, Santa Teresita, con la presentación de Bajamar.

La banda, integrada por músicos del Partido de La Costa, regresa al espacio para compartir canciones de la música nacional en una propuesta pensada para escuchar, disfrutar y acompañar.

La entrada será al sobre.

Además, la invitación propone llevar algo rico para la merienda y quedarse después del espectáculo para compartir la mesa y la charla, sin apuros.

Tango y milonga en Mar del Tuyú

El domingo a las 20.00 también habrá una propuesta para los amantes del tango en la Casa de la Cultura y la Memoria, ubicada en calle 4 y 69, Mar del Tuyú.

La actividad será organizada por la Asociación Civil Son y Serán y propone un encuentro de baile y música para disfrutar de esta expresión tradicional.

OTRAS PROPUESTAS PARA RECORRER LA COSTA

La agenda del fin de semana también ofrece alternativas para quienes prefieren pasear, conocer espacios culturales y recorrer las ferias de productores y artesanos.

Muestras y espacios culturales

En Mar de Ajó se podrá visitar la muestra Tiempo de Belleza, con obras plásticas, cerámica y dibujos, en el Espacio Multicultural ubicado en Hipólito Yrigoyen 541. Estará abierta sábado y domingo de 10.00 a 20.00 y continuará hasta el 5 de diciembre.

En Santa Teresita, el Centro Expositor Carabela, ubicado en Costanera y calle 39, alberga la cuarta edición de la muestra colectiva Embarcados en un viaje anticolonial, que continuará hasta el 20 de noviembre.

También se podrá visitar el Museo Temático de Malvinas Argentinas, ubicado en la planta alta de la Terminal de Ómnibus de Santa Teresita, en calles 16 y 34. La entrada es gratuita y abre de 8.00 a 12.00 y de 16.00 a 20.00.

En Mar de Ajó, el Museo y Archivo Histórico, ubicado en Lebensohn 566, abrirá sus puertas de 17.00 a 19.00.

En Mar del Tuyú, el Espacio de Exposición Ferroviario, ubicado en calle 86 Nº 540, podrá visitarse de 8.00 a 12.00 y de 16.00 a 20.00.

Ferias de productores y artesanos

Durante ambas jornadas habrá ferias en diferentes localidades del distrito.

En Santa Teresita se destacan la Feria Pulpo y Mercados Bonaerenses, en Costanera y calle 40; la Feria Brisas de Mar, en Costanera y calle 35; la Feria Somos Amaicha, en Costanera y calle 36; y la Feria del Colectivo de Artesanos de La Costa, en Costanera y calle 38.

En Mar de Ajó funcionará la Feria Pulpo y Mercados Bonaerenses en avenida del Libertador y Costanera.

También habrá propuestas en San Clemente y San Bernardo, con espacios para recorrer y conocer productos regionales, artesanías y emprendimientos locales.

El Gran Cumple en Lucila del Mar

El domingo de 16.00 a 19.00 se realizará El Gran Cumple, una propuesta destinada a personas adultas y adultas mayores.

El encuentro tendrá lugar en el Centro de Jubilados y Pensionados de Lucila del Mar, ubicado en Corrientes 499, y contará con karaoke, bingo, buffet y baile.

Para participar será necesario retirar previamente las entradas en el propio centro de jubilados.

¿QUÉ RECOMENDAMOS PARA DISFRUTAR EL FIN DE SEMANA?

Para quienes quieran aprovechar al máximo las actividades, hay varias opciones según los gustos y el tiempo disponible.

Para disfrutar en familia: la Fiesta Nacional de la Corvina Rubia es una de las propuestas más completas, con entrada gratuita, gastronomía, feria artesanal y espectáculos musicales durante las dos jornadas.

Para los amantes del folklore: la Peña de Radio Infinito en Mar de Ajó y la Última Peña del Año en Mar del Tuyú ofrecen dos alternativas para disfrutar de nuestras tradiciones, la música y el baile.

Para quienes buscan música local: la presentación de Bajamar en Santa Teresita el domingo a las 19.00 es una buena oportunidad para acompañar a artistas del Partido de La Costa.

Para una salida diferente: La ruta de las sombras propone acercarse al mundo de la astronomía con una charla y un taller gratuito sobre eclipses.

Para quienes disfrutan de la cultura: las muestras artísticas, los museos y las ferias permiten armar recorridos tranquilos por distintas localidades.

Con propuestas para diferentes edades y gustos, el fin de semana del 14 y 15 de noviembre ofrece motivos para salir, recorrer las localidades y disfrutar de la cultura, la música y los encuentros que caracterizan al Partido de La Costa.

Antes de asistir a las actividades aranceladas, se recomienda consultar con los organizadores por posibles cambios de horarios, disponibilidad de entradas y condiciones de ingreso.

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