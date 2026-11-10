Peleas, ruidos y basura durante La Costa Show Car reabren el debate sobre la seguridad de los eventos masivos y la responsabilidad de sus organizadores.

La Costa Show Car, el encuentro automotor que nació en Santa Teresita y se realizó este fin de semana en Concepción del Uruguay, dejó una importante actividad económica, pero también enfrentamientos, reclamos vecinales y toneladas de residuos. Lo ocurrido reabre un debate que las autoridades no pueden eludir: ¿alcanza con atraer turistas si no se garantiza una convivencia segura?

El turismo genera trabajo, dinamiza la economía y representa una oportunidad para las ciudades que reciben grandes encuentros. Pero ningún beneficio económico puede justificar que la seguridad de los vecinos y visitantes quede relegada a un segundo plano.

Lo sucedido durante la 14.ª edición de La Costa Show Car, desarrollada entre el 6 y el 8 de noviembre en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, vuelve a poner sobre la mesa una discusión que trasciende ampliamente al mundo de los autos modificados.

El encuentro, que tuvo sus orígenes en Santa Teresita, Partido de La Costa, reunió a numerosos aficionados y generó un importante movimiento turístico. Sin embargo, también estuvo acompañado por peleas, intervenciones policiales, reclamos por ruidos durante la madrugada y una considerable acumulación de residuos en espacios públicos.

Las imágenes difundidas por medios entrerrianos muestran enfrentamientos a golpes de puño y patadas entre personas vinculadas a las concentraciones del evento.

Y aunque la Policía informó que no se registraron incidentes graves ni detenidos en ese sector, la pregunta sigue siendo válida: ¿qué medidas preventivas deben exigirse para que una convocatoria turística no termine afectando la tranquilidad y la seguridad de toda una ciudad?

Cuando la fiesta de algunos se convierte en el problema de otros

Uno de los principales cuestionamientos de los vecinos estuvo relacionado con las actividades nocturnas desarrolladas en el Parque La Salamanca.

Según informaron medios locales, durante tres madrugadas consecutivas se escuchó música a elevado volumen, con equipos de sonido de gran potencia que afectaron el descanso de residentes de distintos barrios.

El derecho a disfrutar de un espectáculo no puede imponerse sin límites sobre el derecho al descanso de quienes viven en la ciudad.

Organizar un evento multitudinario implica mucho más que conseguir un predio, vender entradas y promocionar la llegada de visitantes.

Se necesita planificación, prevención, personal de seguridad suficiente, coordinación con las autoridades, controles sobre el consumo de alcohol, gestión del tránsito, asistencia sanitaria y protocolos de actuación frente a situaciones violentas.

También es indispensable definir horarios, niveles de sonido permitidos, responsabilidades sobre la limpieza y mecanismos eficaces para recibir y resolver las quejas vecinales.

La verdadera organización de un evento se demuestra especialmente cuando aparecen los problemas.

Hubo intervención policial, pero quedan preguntas

El subjefe de la Departamental Uruguay, comisario mayor Jorge Javier Leiva, confirmó que durante las concentraciones relacionadas con La Costa Show Car se registraron peleas y que la Policía intervino para separar a los involucrados.

También explicó que existió un operativo coordinado con el municipio y que controlar una concentración de estas características representó un desafío.

Es importante reconocer que hubo medidas preventivas y presencia policial. Sin embargo, la existencia de un operativo no impide preguntarse si su alcance fue suficiente para las características y dimensiones de la convocatoria.

Hasta el momento no se difundió un balance oficial completo sobre eventuales personas lesionadas, daños materiales ni sanciones específicas relacionadas con estos incidentes.

Una convocatoria exitosa también debe medirse por sus consecuencias

La Costa Show Car provocó un importante movimiento económico para Concepción del Uruguay, con ocupación hotelera plena y actividad en bares, restaurantes y comercios, según los reportes locales.

Pero existe otra parte de la evaluación que no debería quedar fuera de los balances oficiales.

Después de las concentraciones, el municipio desplegó un operativo de limpieza en el Parque La Salamanca que permitió retirar seis contenedores de residuos.

La pregunta es inevitable: ¿qué costos adicionales tuvo el encuentro para la ciudad y quién debe hacerse cargo de ellos?

Un evento puede llenar hoteles y restaurantes, pero también utilizar recursos públicos para seguridad, tránsito, limpieza y mantenimiento.

Por eso, evaluar su verdadero impacto requiere conocer tanto los ingresos que genera como los recursos que demanda.

El antecedente de Santa Teresita y una reflexión necesaria para la Costa Atlántica

La Costa Show Car nació en 2013 en Santa Teresita y creció hasta convertirse en un encuentro de alcance nacional e internacional.

Su trayectoria demuestra que las propuestas recreativas pueden transformarse en atractivos turísticos importantes.

Pero también plantea una enseñanza para el Partido de La Costa y cualquier municipio que aspire a recibir convocatorias masivas.

La promoción turística debe ir acompañada de responsabilidades claras, controles efectivos y condiciones de seguridad acordes con la cantidad de asistentes.

No se trata de cuestionar a los aficionados a los automóviles ni de responsabilizar colectivamente a quienes participaron de manera pacífica.

Se trata de exigir que las instituciones y los responsables de cada convocatoria prevean los riesgos y actúen para reducirlos.

La seguridad no es un gasto secundario

El crecimiento de un evento debería venir acompañado de mayores exigencias de organización.

Si aumenta la cantidad de participantes, también deben reforzarse los controles, los equipos de asistencia, la logística y la capacidad de respuesta ante emergencias.

Los municipios tienen la responsabilidad de establecer condiciones claras para autorizar actividades masivas, mientras que los organizadores deben demostrar que pueden cumplirlas.

Lo sucedido en Concepción del Uruguay no permite afirmar, sin documentación adicional, que haya existido un incumplimiento legal de esas obligaciones. Pero sí justifica reclamar una evaluación pública de los operativos y de sus resultados.

El éxito turístico no puede medirse solamente en entradas vendidas, plazas hoteleras ocupadas o movimiento comercial. También debe medirse en tranquilidad, convivencia y seguridad.

Porque cuando la promoción económica se convierte en el único indicador de éxito, existe el riesgo de olvidar lo más importante: las personas.

Y esa es una prioridad que ninguna ciudad debería negociar.

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