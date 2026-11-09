Tres días sin actividad administrativa en General Lavalle por los festejos municipales y la visita del Papa

La Municipalidad de General Lavalle confirmó que el próximo martes 10 de noviembre habrá asueto administrativo en todas las dependencias comunales al celebrarse el Día del Trabajador Municipal. La medida busca homenajear y reconocer la labor de los empleados de la administración local.

Con esta disposición, el distrito sumará tres jornadas consecutivas sin atención al público: el lunes 9 (feriado nacional por la visita del papa León XIV), el martes 10 (asueto municipal) y el miércoles 11 (feriado provincial por el mismo acontecimiento religioso). Desde la comuna remarcaron que durante estas fechas únicamente se prestarán servicios esenciales y de emergencia sanitaria.

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