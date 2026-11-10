Desde el jueves 12 de noviembre funcionarán nuevos radares en Villa Gesell, sobre Circunvalación y accesos desde Ruta 11. El límite será de 50 km/h.

Los dispositivos estarán ubicados sobre avenida Circunvalación y en los principales ingresos desde la Ruta 11. La velocidad máxima permitida en los sectores controlados será de 50 km/h. La medida busca reforzar la seguridad vial antes del inicio de la temporada de verano.

La Municipalidad de Villa Gesell anunció que a partir de este jueves 12 de noviembre comenzarán a funcionar nuevos radares de control de velocidad en puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito y mejorar la seguridad vial ante la llegada de miles de turistas durante la próxima temporada de verano.

Según se informó oficialmente, los dispositivos estarán instalados sobre la avenida Circunvalación, entre los paseos 102 y 103, y en los principales accesos a la ciudad desde la Ruta Provincial 11, sectores que registran una importante circulación de vehículos.

Velocidad máxima de 50 km/h y controles señalizados

Uno de los datos más importantes para los automovilistas es que la velocidad máxima permitida en los sectores donde funcionarán los nuevos radares será de 50 kilómetros por hora.

Desde el Municipio indicaron que los equipos estarán debidamente identificados y contarán con la señalización correspondiente, para que los conductores puedan reconocer las zonas de control y adecuar su velocidad a los límites establecidos.

La incorporación de esta tecnología apunta a reducir las conductas de riesgo al volante, prevenir siniestros viales y proteger tanto a los automovilistas como a motociclistas, ciclistas y peatones.

Más controles antes de la temporada de verano

La puesta en funcionamiento de los nuevos radares se produce a pocas semanas del comienzo de la temporada turística, cuando Villa Gesell experimenta un considerable incremento del tránsito en sus principales avenidas y accesos.

En ese contexto, las autoridades municipales buscan reforzar las medidas preventivas y promover una circulación más segura y ordenada.

Desde la Dirección de Tránsito solicitaron a residentes y visitantes respetar las velocidades máximas, prestar especial atención a la cartelería y conducir con responsabilidad.

¿Los nuevos radares comenzarán a aplicar multas?

Si bien el Municipio confirmó que los dispositivos comenzarán a funcionar el jueves 12 de noviembre, hasta el momento no se precisó públicamente si desde esa misma fecha comenzarán a labrarse infracciones mediante los nuevos equipos.

Tampoco se difundieron detalles específicos sobre la homologación individual de los dispositivos instalados.

Por ese motivo, se recomienda a quienes circulen por Villa Gesell prestar atención a los límites de velocidad señalizados, independientemente de la aplicación de sanciones.

Con esta medida, la ciudad incorpora nuevos puntos de fiscalización vial en sectores de circulación estratégica, en la previa de un verano en el que se espera un importante movimiento vehicular en toda la Costa Atlántica.

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