Alfajores Esturión celebrará el Día de la Tradición este martes 10 de noviembre regalando alfajores a quienes se vistan de gaucho o paisana.

Este martes 10 de noviembre, la firma invita a vecinos y visitantes a sumarse a una celebración diferente: quienes concurran a su local vestidos de gaucho o paisana recibirán un alfajor de regalo.

El Día de la Tradición se acerca y Alfajores Esturión prepara una propuesta especial para celebrar nuestras costumbres con un gesto dulce. La marca, vinculada a las localidades de San Bernardo y Mar de Ajó, anunció que el próximo martes 10 de noviembre regalará alfajores a quienes visiten su local vestidos de gaucho o paisana.

La iniciativa invita a las familias a recuperar y lucir algunas de las vestimentas más representativas de nuestra cultura, en una jornada que busca acompañar una fecha muy especial para los argentinos.

Vestirse de gaucho o paisana tiene premio

Con una convocatoria difundida en sus redes sociales, Alfajores Esturión invita a sus clientes a participar de una celebración que combina tradición y gastronomía.

La consigna es clara: “Este 10 de noviembre, vení vestido de gaucho o paisana a nuestro local y te regalamos un alfajor”.

De esta manera, quienes se sumen a la iniciativa podrán recibir una de las golosinas más tradicionales del país mientras participan de una propuesta que pone en valor nuestras raíces culturales.

Una fecha para mantener vivas nuestras costumbres

El 10 de noviembre se celebra en Argentina el Día de la Tradición, fecha que recuerda el nacimiento de José Hernández, creador del Martín Fierro.

La jornada representa una oportunidad para destacar las expresiones culturales que identifican a nuestro país, desde la música y las danzas folclóricas hasta la gastronomía, las costumbres rurales y la vestimenta gauchesca.

En ese marco, iniciativas como la de Alfajores Esturión permiten acercar estas tradiciones a las nuevas generaciones mediante actividades sencillas y participativas.

Una invitación para este martes 10 de noviembre

La propuesta está dirigida a quienes quieran sumarse al festejo luciendo la ropa típica de gaucho o paisana.

Con esta acción, Alfajores Esturión se suma a las celebraciones del Día de la Tradición e invita a compartir una jornada donde las costumbres argentinas y el sabor de nuestros alfajores serán protagonistas.

La cita es el martes 10 de noviembre, una oportunidad para celebrar la identidad nacional y llevarse un dulce recuerdo.

Compartir