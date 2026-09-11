11 de septiembre de 2026

Redes | Un vecino de Santa Teresita recorrió las calles y mostró la nueva forestación en las esquinas

9 horas atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, el vecino de Santa Teresita Ariel Luciano brindó detalles tras recorrer distintas zonas de la localidad para registrar y poner en valor los avances en la nueva forestación implementada en las esquinas. Durante la charla, destacó el impacto positivo de estas intervenciones urbanas para embellecer el espacio público, mejorar la visibilidad vehicular y promover el cuidado del medio ambiente en la comunidad.

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