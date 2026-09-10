Casa Vieja de Mar de Ajó festeja el Día de la Primavera con música, feria y espectáculos

En comunicación con Radio Noticias, el músico Raúl Castro invitó a la comunidad al evento cultural para dar la bienvenida a la primavera que se llevará a cabo el domingo 20 de septiembre, entre las 18:00 y las 22:00 hs, en el espacio cultural Casa Vieja de Mar de Ajó.

Con entrada libre y a voluntad, la jornada contará con feria de artesanías, presentaciones de murgas, bloques de percusión, gastronomía local y sorteos, coronando el cierre con el show en vivo del grupo de Castro, quien interpretará canciones de su autoría de estilo latino y rioplatense.

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