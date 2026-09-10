10 de septiembre de 2026

Casa Vieja de Mar de Ajó festeja el Día de la Primavera con música, feria y espectáculos

1 minuto atrás 0

En comunicación con Radio Noticias, el músico Raúl Castro invitó a la comunidad al evento cultural para dar la bienvenida a la primavera que se llevará a cabo el domingo 20 de septiembre, entre las 18:00 y las 22:00 hs, en el espacio cultural Casa Vieja de Mar de Ajó.

Con entrada libre y a voluntad, la jornada contará con feria de artesanías, presentaciones de murgas, bloques de percusión, gastronomía local y sorteos, coronando el cierre con el show en vivo del grupo de Castro, quien interpretará canciones de su autoría de estilo latino y rioplatense.

Dale play:

Compartir

Más historias

Lavalle

Natalia Gómez renunció al PRO de General Lavalle

2 horas atrás 0
mdt 2026

Mar del Tuyú se prepara para celebrar la llegada de la primavera y recaudar fondos para la Fiesta de la Náutica y el Mar

4 horas atrás 0
leon

La parroquia San Clemente Romano organiza una feria solidaria para financiar un viaje a Luján

7 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *