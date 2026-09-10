Mar del Tuyú se prepara para celebrar la llegada de la primavera y recaudar fondos para la Fiesta de la Náutica y el Mar

En comunicación con Radio Noticias, la presidenta de la comisión de festejos de Mar del Tuyú, Natalia Coronel, dio detalles del evento que organizan para recibir la primavera el domingo 20 de septiembre a partir de las 12:00 hs en el Centro de Jubilados de la localidad. La jornada, pensada para compartir en familia y colaborar con la financiación de la Fiesta Nacional de la Náutica y el Mar, incluirá pizza libre, bingo, espectáculos, baile y sorteos. Las entradas se venden de forma anticipada a un valor de 12.000 pesos (con cupos limitados) y se pueden adquirir contactando a la comisión a través de sus redes sociales o por vía telefónica.

Los detalles:

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