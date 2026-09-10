11 de septiembre de 2026

Natalia Gómez renunció al PRO de General Lavalle

7 horas atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, la referente social Natalia Gómez explicó los motivos de su alejamiento de la conducción local del PRO en General Lavalle, señalando que el espacio dejó de representarla a nivel territorial y prefirió priorizar la honestidad con los vecinos. A pesar de su renuncia partidaria y de las restricciones legales interpuestas por sus reclamos sociales, Gómez ratificó la continuidad del trabajo territorial de su equipo. Asimismo, abordó las mediciones de opinión pública de cara a las próximas elecciones, destacó la importancia de superar los dogmatismos partidarios para priorizar las necesidades de General Lavalle y abogó por fortalecer la articulación regional con el Partido de La Costa.

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