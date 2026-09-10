Tarde de folclore el domingo en Paraje Pavón

En comunicación con Radio Noticias, el músico Santiago Picchi invitó a la comunidad a disfrutar de un mediodía de música en vivo y al aire libre este domingo 13 de septiembre en el Paraje Pavón.

La cita se llevará a cabo a partir de las 12:30 en el espacio El Viento Bar (ubicado en Garita 6 N° 370). Durante la entrevista, el artista resaltó la propuesta como una excelente oportunidad para salir de la rutina, conectar con el folklore y la naturaleza, y disfrutar de una carta gastronómica accesible en un ambiente familiar, con modalidad de entrada al sobre.

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