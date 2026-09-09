Dolores estará presente en el Congreso Regional de Turismo que se realizará en La Costa

En comunicación con Radio Noticias, la secretaria de Turismo de Dolores, Inés Barragán, anticipó la participación de su municipio en el Congreso Regional de Turismo que se llevará a cabo en el Partido de La Costa.

Durante la entrevista, la funcionaria destacó la importancia del trabajo en red y la articulación entre destinos vecinos para potenciar el corredor turístico regional y promover el turismo de cercanía. Asimismo, repasó la variada oferta de Dolores para todo el año, que abarca el parque termal, su patrimonio histórico, el cicloturismo, propuestas culturales en el teatro municipal, actividades deportivas y su reconocida tradición gastronómica con la Torta Argentina.

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