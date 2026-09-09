11 de septiembre de 2026

Charla informativa sobre el Alzheimer y presentación de ALMA La Costa

2 días atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, la psicóloga Luz Fernández, integrante de la red Sinapsis, anunció la creación del grupo ALMA La Costa (Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y otras demencias) conformado por un equipo multidisciplinario de profesionales locales.

Durante la entrevista, Fernández brindó detalles sobre el ciclo de charlas informativas, talleres virtuales y actividades comunitarias programadas para el Mes del Alzheimer en el Partido de La Costa. Asimismo, remarcó la importancia de la detección temprana, los factores de protección como la socialización y el estilo de vida activo, y la necesidad de brindar contención y grupos de apoyo tanto a los adultos mayores como a los familiares cuidadores.

Los detalles:

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