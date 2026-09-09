Charla informativa sobre el Alzheimer y presentación de ALMA La Costa

En diálogo con Radio Noticias, la psicóloga Luz Fernández, integrante de la red Sinapsis, anunció la creación del grupo ALMA La Costa (Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y otras demencias) conformado por un equipo multidisciplinario de profesionales locales.

Durante la entrevista, Fernández brindó detalles sobre el ciclo de charlas informativas, talleres virtuales y actividades comunitarias programadas para el Mes del Alzheimer en el Partido de La Costa. Asimismo, remarcó la importancia de la detección temprana, los factores de protección como la socialización y el estilo de vida activo, y la necesidad de brindar contención y grupos de apoyo tanto a los adultos mayores como a los familiares cuidadores.

Los detalles:

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