11 de septiembre de 2026

Encuentros gratuitos para aprender a acompañar situaciones de crisis en salud mental

1 día atrás 0

En comunicación con Radio Noticias, la subsecretaria de Salud Mental de La Costa, Mane Miletti, brindó detalles sobre la realización de encuentros gratuitos y abiertos a la comunidad orientados a la capacitación en el acompañamiento y la prevención en situaciones de crisis de salud mental.

Durante la entrevista, la funcionaria remarcó la importancia del trabajo comunitario y de la denominada «prevención inespecífica», enfatizando el rol crucial que cumplen los lazos sociales, la escucha atenta y las redes de contención territorial para apoyar a las personas que transitan momentos difíciles y fortalecer las políticas públicas de cuidado en el distrito.

Los detalles:

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