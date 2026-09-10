11 de septiembre de 2026

La parroquia San Clemente Romano organiza una feria solidaria para financiar un viaje a Luján

9 horas atrás 0

En comunicación con Radio Noticias, el párroco de San Clemente del Tuyú, padre Julio Aguiar, brindó detalles sobre las actividades comunitarias organizadas para recaudar fondos con el fin de financiar un viaje en micro a Luján. El sacerdote anunció que este sábado 12 de septiembre se llevará a cabo una feria de platos frente al templo (de 8:30 a 17:00 hs) acompañada por la tradicional «gran barata» de Cáritas, donde se venderán prendas a un valor accesible de 1000 pesos. Asimismo, el párroco ponderó el espíritu sensible, empático y solidario de la comunidad local ante estas iniciativas colectivas.

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