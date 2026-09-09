La cantante costera Frida Fernández se presentó en Popstars

En comunicación con Radio Noticias, la joven cantante costera Frida Fernández compartió su entusiasmo tras su destacada participación en el certamen musical Popstars.

A sus 20 años, y mientras continúa sus estudios en la Escuela de Bellas Artes, Fernández logró avanzar entre miles de aspirantes hasta ubicarse dentro del selecto grupo de las últimas 40 participantes.

Durante la entrevista, relató la vivencia de ser juzgada por referentes del ambiente artístico, la amabilidad de la producción y su determinación para seguir formándose profesionalmente en el camino de la música.

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