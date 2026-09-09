9 de septiembre de 2026

La cantante costera Frida Fernández se presentó en Popstars

13 horas atrás 0

En comunicación con Radio Noticias, la joven cantante costera Frida Fernández compartió su entusiasmo tras su destacada participación en el certamen musical Popstars.

A sus 20 años, y mientras continúa sus estudios en la Escuela de Bellas Artes, Fernández logró avanzar entre miles de aspirantes hasta ubicarse dentro del selecto grupo de las últimas 40 participantes.

Durante la entrevista, relató la vivencia de ser juzgada por referentes del ambiente artístico, la amabilidad de la producción y su determinación para seguir formándose profesionalmente en el camino de la música.

Dale play:

Compartir

Más historias

salud mental

Encuentros gratuitos para aprender a acompañar situaciones de crisis en salud mental

11 minutos atrás 0
alma

Charla informativa sobre el Alzheimer y presentación de ALMA La Costa

2 horas atrás 0
doloresa

Dolores estará presente en el Congreso Regional de Turismo que se realizará en La Costa

5 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *