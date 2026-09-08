8 de septiembre de 2026

La Costa celebra la Semana Joven con propuestas de deporte, cultura y tecnología

12 minutos atrás 0

En entrevista con Radio Noticias, el director general de Promoción Social del Partido de La Costa, Martín Orazi, brindó detalles sobre la grilla de actividades programadas para la Semana Joven en el distrito.

El funcionario subrayó la importancia de consolidar políticas públicas orientadas al cuidado, la contención y la escucha activa de las adolescencias. La agenda descentralizada abarca las tres zonas del municipio e incluye talleres deportivos de surf y bodyboard, un torneo en el clúster gamer, actividades artísticas, encuentros al aire libre y las tradicionales olimpíadas de danza como cierre para celebrar el Mes del Estudiante.

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