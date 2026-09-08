OMIC | «No quedamos satisfechos con las respuestas de EDEA»

En diálogo con Radio Noticias, la directora de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de La Costa, Cristina Abdala, brindó detalles sobre las actuaciones ante los reclamos por sobrefacturación en las boletas de la empresa EDEA.

Abdala confirmó que la OMIC inició un expediente de oficio y solicitó la intervención de OCEBA (organismo de control provincial). Asimismo, el Juzgado de Faltas municipal otorgó una medida preventiva para evitar el corte o suspensión del suministro eléctrico a los usuarios que hayan presentado sus reclamos formalmente en la oficina local, mientras se investiga el origen de los incrementos desmedidos en la facturación.

Los detalles:

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