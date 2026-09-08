Nueva Ley Penal Juvenil | Qué cambia para los adolescentes y la posibilidad de aplicación

En diálogo con Radio Noticias, el abogado Alfonso Speciale analizó el alcance de la nueva Ley Penal Juvenil, destacando que la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años modifica de manera sustancial el tratamiento legal de los menores que cometen delitos.

Speciale precisó que la normativa excluye la pena de prisión perpetua y fija un límite máximo de 15 años de privación de la libertad, al tiempo que busca frenar la utilización de adolescentes como «mano de obra barata» por parte de delincuentes mayores. Sin embargo, el letrado remarcó la distancia entre el texto legal y la realidad social, señalando que la ley por sí sola no resuelve la delincuencia juvenil si no se priorizan políticas de educación, formación y contención integral.

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