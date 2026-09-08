General Madariaga participará del 1º Congreso Regional de Turismo

En entrevista con Radio Noticias, el director de Turismo de General Madariaga, Juan Odriozola, celebró la realización del 1º Congreso Regional de Turismo convocado en el Partido de La Costa.

Odriozola enfatizó la importancia de integrar la oferta del campo y el mar, articulando esfuerzos sin distinción de fronteras políticas para potenciar la Región del Tuyú.

Asimismo, destacó las nuevas propuestas turísticas como el enoturismo a través de bodegas locales (Gamboa y Antiguo Macedo), el desarrollo del producto «Madariaga Campo» junto a Pinamar, y la vigencia de eventos tradicionales como el Rally Argentino y las fiestas populares que impulsan la economía local a lo largo de todo el año.

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