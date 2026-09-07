Soberanía y recursos pesqueros en las Islas Malvinas tras el «anuncio» de Javier Milei

En diálogo con Radio Noticias, el presidente de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP), Raúl Matías Cereseto, se refirió a la problemática de la explotación de recursos pesqueros en las Islas Malvinas y la necesidad de endurecer la posición del Gobierno nacional al respecto.

Cereseto advirtió que los ingresos del archipiélago dependen fundamentalmente de la concesión ilegítima de licencias de pesca y remarcó el impacto directo que esto genera sobre la industria pesquera argentina y las economías regionales del litoral marítimo. Asimismo, reclamó mayor visibilidad y acciones concretas ante organismos internacionales para frenar la usurpación de los recursos naturales en el mar argentino.

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