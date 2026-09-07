7 de septiembre de 2026

Soberanía y recursos pesqueros en las Islas Malvinas tras el «anuncio» de Javier Milei

9 minutos atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, el presidente de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP), Raúl Matías Cereseto, se refirió a la problemática de la explotación de recursos pesqueros en las Islas Malvinas y la necesidad de endurecer la posición del Gobierno nacional al respecto.

Cereseto advirtió que los ingresos del archipiélago dependen fundamentalmente de la concesión ilegítima de licencias de pesca y remarcó el impacto directo que esto genera sobre la industria pesquera argentina y las economías regionales del litoral marítimo. Asimismo, reclamó mayor visibilidad y acciones concretas ante organismos internacionales para frenar la usurpación de los recursos naturales en el mar argentino.

Dale play:

Compartir

Más historias

policia-bonaerense-1080x675

Marian Liñán: “¿Cómo te podés sentir protegido si nosotros mismos no estamos cuidando a los que nos cuidan?”

2 horas atrás 0
Jornada Historia de los pueblos

General Lavalle reunió a investigadores de toda la provincia para recuperar la historia y la identidad bonaerense

4 horas atrás 0
milei

Economía, desgaste y Malvinas: el Gobierno busca ampliar un apoyo que todavía encuentra límites en el bolsillo

7 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *