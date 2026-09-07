8 de septiembre de 2026

¿Continuidad o cambio? | La economía empieza a marcar el camino hacia 2027

19 horas atrás 0

En su columna de análisis para Radio Noticias, Carlos Bron detalló el panorama socioeconómico del país y los factores que inciden en las proyecciones electorales de cara a los próximos turnos electorales.

Apoyándose en estudios de opinión pública, Bron destacó la severidad del endeudamiento de los hogares —donde más del 65% de los sectores de menores recursos apela al crédito para cubrir alimentos y salud— y el deterioro sostenido del salario frente a la inflación (percibido por más del 81% de la población).

Asimismo, el periodista subrayó que las inquietudes económicas (ingresos, incertidumbre y desempleo) desplazaron a la corrupción del primer lugar de las preocupaciones ciudadanas, configurando un escenario de impacto político sobre la imagen del Gobierno y del presidente Javier Milei.

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