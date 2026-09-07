8 de septiembre de 2026

El Centro Paraguayo de Mar de Ajó Norte realizó el primer concierto de arpas de La Costa

23 horas atrás 0

En comunicación con Radio Noticias, Belén Martínez, referente del Centro Paraguayo de Mar de Ajó Norte, compartió los detalles de la realización del primer concierto de arpas en el Partido de La Costa.

La jornada cultural, que tuvo lugar en la sede de la institución (Mitre 3120), contó con la destacada presentación de una orquesta compuesta por diez arpistas, músicos y elencos de danzas tradicionales paraguayas y agrupaciones locales. Martínez remarcó el valor del encuentro para reconectar con las raíces de la comunidad migrante, revalorizar el idioma guaraní y transmitir estas costumbres a las nuevas generaciones nacidas en el distrito, además de proyectar la reactivación del ballet propio de la institución.

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