Kicillof encabezó una reunión de trabajo de cara a la 52° Peregrinación a Luján y la visita papal

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lideró un encuentro junto a la jefa de Asesores, Cristina Alvarez Rodríguez, intendentes, ministros y autoridades de la Iglesia Católica para coordinar los operativos de asistencia a la 52° Peregrinación Juvenil a Luján, que se desarrollará el 3 y 4 de octubre.

Durante la reunión, se evaluaron los avances organizativos y la articulación entre diversas áreas del Gobierno bonaerense para desplegar un esquema integral de salud, seguridad, transporte y monitoreo meteorológico.

Asimismo, las autoridades compartieron los preparativos de cara a la histórica visita del Papa León XIV al país prevista para noviembre.

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