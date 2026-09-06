7 de septiembre de 2026

El Partido de La Costa será sede del 1º Congreso Regional de Turismo en Mar de Ajó

1 día atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, el secretario de Turismo del Partido de La Costa, Cristian Escudero, brindó detalles sobre la organización del 1º Congreso Regional de Turismo que se llevará a cabo en Mar de Ajó.

El encuentro reunirá a representantes y prestadores de siete municipios de la región con el objetivo de debatir estrategias conjuntas, fortalecer la competitividad del sector y potenciar la actividad turística durante todo el año mediante un trabajo articulado entre el sector público y el privado.

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