El Partido de La Costa será sede del 1º Congreso Regional de Turismo en Mar de Ajó

En diálogo con Radio Noticias, el secretario de Turismo del Partido de La Costa, Cristian Escudero, brindó detalles sobre la organización del 1º Congreso Regional de Turismo que se llevará a cabo en Mar de Ajó.

El encuentro reunirá a representantes y prestadores de siete municipios de la región con el objetivo de debatir estrategias conjuntas, fortalecer la competitividad del sector y potenciar la actividad turística durante todo el año mediante un trabajo articulado entre el sector público y el privado.

Dale play:

Compartir