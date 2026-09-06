Aumentaron las multas en Provincia: cuánto cuestan desde septiembre y qué hay que saber sobre los radares de las rutas 2, 63 y 11 hacia La Costa.

Desde septiembre aumentó el valor de la Unidad Fija y algunas infracciones pueden superar los $2,7 millones. Para quienes viajan entre Capital Federal y la Costa Atlántica, las rutas 2, 63 y 11 concentran numerosos controles de velocidad. Qué hay que tener en cuenta antes de salir.

Viajar por las rutas de la provincia de Buenos Aires exige desde septiembre un poco más de atención, no solamente por seguridad: las multas volvieron a aumentar y algunas infracciones pueden representar varios millones de pesos.

Desde el 1° de septiembre la Unidad Fija (UF), utilizada para calcular las sanciones de tránsito bonaerenses, pasó de $2.271 a $2.281, un incremento del 0,4%. El nuevo valor estará vigente durante septiembre y octubre. La cifra oficial puede consultarse en el sistema de InfraccionesBA del Ministerio de Transporte provincial.

Y para los vecinos de La Costa —o para quienes vienen desde Capital Federal— hay otro dato para tener presente: el corredor hacia los destinos turísticos está fuertemente fiscalizado mediante radares fijos y también controles móviles.

¿Cuánto cuesta una multa desde septiembre?

El nuevo valor de la UF lleva algunas de las sanciones más graves por encima de los dos millones de pesos.

Entre los valores de referencia actualmente vigentes aparecen:

Exceso de velocidad: $342.150 a $2.281.000.

$342.150 a $2.281.000. VTV vencida: $684.300 a $2.281.000.

$684.300 a $2.281.000. Alcohol al volante: puede alcanzar $2.281.000.

puede alcanzar $2.281.000. Negarse al test de alcoholemia: $1.140.500 a $2.737.200.

$1.140.500 a $2.737.200. Semáforo en rojo: puede alcanzar $2.281.000.

puede alcanzar $2.281.000. Circular en contramano o por banquina: hasta $2.281.000.

hasta $2.281.000. Circular sin seguro obligatorio: puede llegar a $2.281.000.

puede llegar a $2.281.000. No utilizar cinturón de seguridad o casco: las sanciones también se calculan en UF.

las sanciones también se calculan en UF. Mal estacionamiento: entre $114.050 y $228.100.

El monto definitivo no significa que automáticamente se aplique el máximo: depende del tipo y gravedad de la infracción y de lo que corresponda según la normativa.

¿Cuántos radares hay en las rutas hacia la Costa?

Acá aparece un dato interesante.

Un relevamiento difundido por CECAITRA para la temporada 2026 contabilizó más de 70 cámaras de fotomultas distribuidas entre las principales rutas utilizadas para llegar a los destinos de la Costa Atlántica.

La distribución informada fue de 48 radares en Ruta 2, 11 en Ruta 11, 5 en Ruta 63, 6 en Ruta 74 y 2 en Ruta 36, considerando ambos sentidos donde corresponde.

Pero atención: eso no significa que un conductor que viaje desde Capital hasta Pinamar pase necesariamente por las más de 70 cámaras.

El recorrido habitual es Autopista Buenos Aires-La Plata, Ruta 2, Ruta 63 y posteriormente Ruta 11. Además, la cantidad de equipos efectivamente operativos puede modificarse y existen controles móviles que cambian de ubicación.

Por eso es más responsable hablar de puntos de fiscalización y radares existentes en el corredor que prometer un número exacto e invariable de cámaras que estarán funcionando durante un viaje determinado.

Los puntos donde conviene prestar especial atención

En la Ruta 2, uno de los sectores más conocidos se encuentra al atravesar Lezama, aproximadamente entre los kilómetros 150 y 155, donde los límites cambian según el tramo.

También existen controles en los sectores de Castelli y Sevigné y en cercanías de Dolores, punto donde quienes viajan hacia el Partido de La Costa abandonan posteriormente la Ruta 2 para tomar la Ruta 63.

Una vez en la Ruta 11, los controles continúan.

Entre los puntos relevados aparecen el empalme con Ruta 36, General Conesa, sectores de General Lavalle, accesos y tramos correspondientes al Partido de La Costa y posteriormente el sector de Pinamar.

En algunos de esos lugares las velocidades máximas disminuyen considerablemente respecto de la velocidad permitida en los sectores abiertos de la ruta.

Ese es precisamente uno de los errores más habituales: mantener la velocidad de ruta cuando comienza un sector con una máxima inferior.

No todas las cámaras que vemos necesariamente multan

También conviene derribar una confusión frecuente.

Una cámara instalada al costado de una ruta no necesariamente significa que se trate de un cinemómetro habilitado para generar automáticamente una infracción. Existen dispositivos destinados a seguridad, monitoreo de tránsito, lectura de patentes y otras funciones.

Además, la Agencia Nacional de Seguridad Vial aclara que su registro de radares autorizados corresponde a rutas nacionales, mientras que los equipos ubicados en rutas provinciales o dentro de ejidos urbanos dependen de otras jurisdicciones.

Por eso una lista encontrada en redes sociales o una aplicación de navegación puede servir como advertencia, pero no necesariamente constituye un registro oficial de dispositivos habilitados para labrar fotomultas.

¿Y los radares móviles?

Son otro elemento a considerar.

Además de los dispositivos fijos existen controles móviles de velocidad, particularmente durante operativos especiales y períodos de mayor circulación.

Eso hace que memorizar dónde están las cámaras tampoco sea una estrategia demasiado efectiva.

La mejor forma de evitar una multa sigue siendo bastante más sencilla: respetar la velocidad indicada por la señalización durante todo el recorrido.

Antes de viajar a La Costa

Para un conductor que salga desde Capital hacia San Clemente, Santa Teresita, San Bernardo, Mar de Ajó o Pinamar, la recomendación es prestar particular atención cuando atraviesa zonas urbanizadas, empalmes, accesos y sectores donde la máxima desciende.

Porque una pequeña diferencia puede resultar cara.

Con la UF en $2.281, una infracción por exceso de velocidad comienza en aproximadamente $342 mil y puede alcanzar los $2,281 millones.

Pero detrás de los radares existe algo más importante que la multa.

Reducir de 120 u 80 kilómetros por hora a 60 cuando lo indica la cartelería puede parecer molesto para quien quiere llegar unos minutos antes. Sin embargo, esos cambios generalmente aparecen en cruces, accesos o sectores donde aumenta el riesgo vial.

Llegar unos minutos más tarde sigue siendo bastante más barato que una multa. Y, fundamentalmente, mucho más seguro.

Para consultar si un vehículo o una persona registra infracciones en territorio bonaerense se puede utilizar el sistema oficial de la Provincia.

Consultar infracciones de tránsito en Provincia de Buenos Aires

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