Mar de Ajó es sede este sábado del Primer Congreso Internacional de Yoga, organizado por Carmen Benítez y la Escuela de Yoga Samadhi.

La actividad se desarrolla este sábado en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó, organizada por Carmen Benítez junto a la Escuela de Yoga Samadhi. La propuesta reúne a practicantes, referentes y colaboradores en una jornada dedicada al yoga y el bienestar.

Mar de Ajó vive este sábado 5 de septiembre el Primer Congreso Internacional de Yoga, una propuesta que se desarrolla en el Espacio Multicultural de la localidad y reúne a participantes y referentes vinculados con esta disciplina.

La iniciativa es organizada por Carmen Benítez, de la Escuela de Yoga Samadhi, y propone generar un espacio de encuentro, aprendizaje e intercambio alrededor del yoga, entendido no solamente desde la práctica física sino también como una herramienta vinculada al bienestar y al desarrollo integral.

El encuentro tiene lugar en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó, ubicado en Hipólito Yrigoyen 541, y suma una nueva actividad de alcance nacional e internacional a la agenda que viene desarrollándose en el Partido de La Costa.

Un equipo local detrás del Congreso

La organización cuenta además con un grupo de colaboradores que trabaja en diferentes áreas para llevar adelante esta primera experiencia.

El equipo está integrado por Leo Rossi, en prensa y comunicación; Juan García, en fotografía; Silvia Díaz, como locutora; Gastón Pan, responsable de DJ y sonido; y Blanca Benítez, encargada de acreditaciones.

La realización del Primer Congreso Internacional representa también una oportunidad para acercar el yoga a quienes todavía no conocen la disciplina y para generar un punto de encuentro entre distintas escuelas, experiencias y formas de entender su práctica.

Radio Noticias Web acompaña la jornada y continuará compartiendo testimonios e imágenes de este primer encuentro que tiene a Mar de Ajó como escenario.

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