General Lavalle reunió a investigadores e historiadores en una jornada sobre el patrimonio bonaerense, con trabajos sobre Samborombón, el Tuyú y La Costa.

La IV Jornada de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires reunió a investigadores, historiadores y referentes de distintas localidades. Desde los Piratas del Samborombón hasta los submarinos alemanes, la historia de los balnearios del Partido de La Costa y el patrimonio de los pueblos bonaerenses formaron parte de un encuentro que se extendió durante toda la jornada.

General Lavalle volvió a convertirse en punto de encuentro para quienes investigan y trabajan en la recuperación de la memoria bonaerense. El sábado 5 de septiembre se desarrolló la IV Jornada de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires, con una extensa programación que permitió poner en común investigaciones sobre historia, patrimonio, identidad y memoria de distintas comunidades.

La actividad comenzó a las 9 con las acreditaciones y, luego del acto de apertura, desde las 10 se sucedieron las diferentes exposiciones. La jornada concluyó alrededor de las 18.

De las capillas rurales a los caminos bonaerenses

La diversidad temática fue una de las características del encuentro.

Durante la primera parte se presentaron investigaciones sobre memoria oral e identidad local, las capillas rurales de Maipú, el Hogar San Juan Bautista, el Cementerio Municipal de Maipú, la recuperación de la antigua estación de Monte Chingolo, la familia Alvear en Don Torcuato y el acueducto Ayacucho-Maipú-Dolores.

También hubo espacio para analizar las políticas estatales relacionadas con caminos y rutas bonaerenses a comienzos del siglo XX y para recuperar la historia de la Fiesta de la Galleta de Piso de Saladillo.

Pero buena parte del interés regional estuvo concentrado en las exposiciones desarrolladas durante la tarde.

Piratas del Samborombón y submarinos alemanes

Tras el almuerzo aparecieron algunos de los temas que conectan directamente la investigación histórica con el territorio costero.

Entre ellos se presentó un trabajo sobre los Piratas del Samborombón, relacionado con corsarios, naufragios y embarcaciones perdidas en las aguas de la bahía y la desembocadura del Río Salado.

También se abordó la presencia de submarinos alemanes en la costa bonaerense, junto con investigaciones sobre memoria y encuentro indígena, los montaraces y la reorganización de la costa atlántica bonaerense ocurrida en 1978.

Precisamente, la historia de la costa ocupó un lugar destacado dentro de la programación.

San Clemente, Santa Teresita y Mar de Ajó también estuvieron presentes

Las localidades que actualmente integran el Partido de La Costa fueron protagonistas de varias investigaciones.

Se presentaron trabajos sobre el fotógrafo Jorge Böhm y las playas del Tuyú, la historia del Club de Pesca de San Clemente del Tuyú y la composición antropológica de Santa Teresita.

Mar de Ajó también tuvo su espacio con una investigación dedicada a 90 años de veraneos en la localidad.

De esta manera, el encuentro permitió reconstruir parte de una historia regional anterior incluso a la conformación administrativa del actual Partido de La Costa.

Santos Vega, Molina Campos y la historia de los pagos lavallenses

La identidad de General Lavalle apareció además a través de figuras y acontecimientos profundamente vinculados con la cultura bonaerense.

Entre las exposiciones se incluyeron trabajos sobre el arte de la payada, la Estancia El Tuyú y el hallazgo de los restos de Santos Vega, además de una investigación sobre las vacaciones y la obra de Florencio Molina Campos en los pagos lavallenses.

Otro de los temas presentados promete abrir un interesante debate histórico e identitario: una propuesta para recuperar el nombre de Ajó para el actual partido de General Lavalle.

La historia regional como patrimonio

La jornada permitió reunir en un mismo espacio investigaciones que muchas veces permanecen circunscriptas a archivos, instituciones o grupos especializados.

Y allí posiblemente radique uno de los principales valores de este tipo de encuentros: convertir la investigación histórica en una herramienta para que las comunidades puedan conocer y preservar su propio patrimonio.

En una región profundamente transformada durante el último siglo por el turismo, la urbanización y la creación de nuevos municipios, volver sobre los documentos, personajes, naufragios, edificios y acontecimientos del pasado permite también comprender de dónde proviene buena parte de la identidad actual.

General Lavalle fue durante una jornada el escenario de ese ejercicio colectivo de memoria.

Porque antes de las rutas, los balnearios y las ciudades que hoy conocemos, el Tuyú, Ajó, Samborombón y las tierras al sur del Salado ya tenían muchas historias para contar.

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