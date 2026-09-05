La autovía de Ruta 11 entre Mar de Ajó y Pinamar podría comenzar en marzo de 2027. Serán 48 km y la licitación avanza en octubre.

La Provincia mantiene octubre como fecha prevista para la apertura de ofertas y marzo de 2027 aparece como horizonte para iniciar los trabajos. Serán 48 kilómetros de doble calzada, con una inversión estimada cercana a los $154 mil millones. El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, volvió a poner el cronograma en agenda.

La transformación de la Ruta Provincial 11 entre Mar de Ajó y Pinamar empieza a tener un calendario más concreto. Aunque todavía quedan pasos administrativos decisivos, marzo de 2027 aparece como la fecha estimada para el comienzo de una obra largamente esperada por toda la región.

Los intendente de Pinamar y el de La Costa volvieron a referirse al proyecto y señaló que los trabajos entre Mar de Ajó y su distrito comenzarían en marzo próximo, una vez finalizada la temporada de verano y cumplidos los pasos correspondientes a la licitación.

El dato coincide con el cronograma que viene manejando la Provincia: la apertura de ofertas está prevista para octubre de 2026. Después deberán evaluarse las propuestas, adjudicar la obra, firmar el contrato y realizar los procedimientos previos al inicio efectivo de los trabajos.

Por eso hay una diferencia importante: la autovía todavía no está en construcción y marzo debe considerarse una fecha estimada, no un comienzo garantizado.

De Mar de Ajó a Pinamar por doble calzada

La obra contempla aproximadamente 48 kilómetros entre los kilómetros 345 y 393 de la Ruta 11, atravesando los partidos de La Costa, General Lavalle, General Madariaga y Pinamar.

El proyecto prevé construir una segunda calzada ubicada a 16 metros de la actual y repavimentar la ruta existente. Cuando esté terminada habrá dos carriles por sentido separados por un cantero central.

También se incorporarán banquinas, 13 nuevos accesos y retornos simples, 14 alcantarillas transversales, nueve dársenas y refugios para pasajeros, además de barandas de seguridad, iluminación en intersecciones y nueva señalización.

Los trabajos estarán divididos en dos secciones: una de 24,75 kilómetros, entre los kilómetros 345 y 370, y otra de 22,46 kilómetros, desde allí hasta el kilómetro 393.

Casi $154 mil millones de inversión

El presupuesto estimado y actualizado comunicado por el Gobierno bonaerense asciende a $153.994 millones.

El financiamiento será mixto: participarán fondos de la Provincia de Buenos Aires y un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La documentación inicial del proyecto establecía además un plazo aproximado de 18 meses de ejecución.

Otro dato de interés para quienes utilizan habitualmente el corredor es que el proyecto no contempla un nuevo peaje entre Mar de Ajó y Pinamar, según lo informado durante la presentación regional.

Una obra que La Costa espera hace años

La importancia de la autovía excede ampliamente el movimiento turístico.

La Ruta 11 es utilizada diariamente por vecinos que se trasladan entre localidades, trabajadores, proveedores, transporte de cargas, ambulancias y servicios de emergencia. Durante el verano, además, soporta un crecimiento muy fuerte del tránsito asociado a los destinos de la Costa Atlántica. La propia documentación de Vialidad señala que en temporada la población de los balnearios puede triplicarse.

Para el Partido de La Costa significará además resolver una discontinuidad muy evidente: la doble calzada que actualmente llega hasta Mar de Ajó podrá continuar hacia Pinamar, conectándose con el corredor hacia Villa Gesell y Mar del Plata.

La Provincia sostiene que, una vez completados los tramos proyectados, la Ruta 11 alcanzará 287,2 kilómetros de autovía entre Esquina de Crotto y Mar del Plata.

Octubre será el primer paso decisivo

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, presentó formalmente el proyecto el pasado 27 de agosto en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó junto al intendente de La Costa, Juan de Jesús, autoridades de Vialidad, intendentes y representantes de instituciones de la región.

Ahora las miradas estarán puestas en octubre.

Si la apertura de ofertas se realiza según lo previsto y posteriormente avanzan sin demoras la evaluación, adjudicación y contratación, marzo de 2027 podría marcar finalmente el comienzo de las máquinas sobre el tramo Mar de Ajó–Pinamar.

Después de años de proyectos y reclamos regionales, esa será la verdadera señal de que la autovía dejó definitivamente los planos para empezar a convertirse en realidad.

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