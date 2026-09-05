Se viene un nuevo Encuentro de Mujeres y Diversidades en Santa Teresita

En diálogo con Radio Noticias, Florencia Casim, integrante de la Mesa de Mujeres y Diversidades del Partido Justicialista de La Costa, brindó detalles sobre la organización del 3° Encuentro de Mujeres y Diversidades que se llevará a cabo en Santa Teresita.

Casim explicó que la propuesta busca construir una agenda federal con la participación de todas las localidades del distrito, en un contexto marcado por la crisis económica, la precarización laboral y la distribución de las tareas de cuidado. Además, destacó que el evento contará con debates sobre soberanía, tareas de cuidado y talleres con espacio para las infancias, superando ampliamente el nivel de inscripciones de ediciones anteriores.

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