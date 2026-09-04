Comenzó el Congreso Gastronómico en San Bernardo
En diálogo con el móvil de Radio Noticias, el referente de la Federación Latinoamericana de MasterChef, Marcelo Guerrero, brindó detalles sobre la apertura del Congreso Gastronómico que se lleva a cabo en San Bernardo.
Guerrero destacó que la Costa fue elegida por segunda vez como sede del evento, reuniendo a más de 120 inscriptos entre profesionales, estudiantes del Instituto 89 y del CFP N° 402, así como vecinos aficionados a la cocina. La programación incluye elaboraciones en vivo con productos locales de «kilómetro cero», platos con pescados, pastas, másteres de panadería y pastelería, además de demostraciones de técnicas innovadoras y la participación de autoridades internacionales de la federación.
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