5 de septiembre de 2026

Comenzó el Congreso Gastronómico en San Bernardo

21 horas atrás 0

En diálogo con el móvil de Radio Noticias, el referente de la Federación Latinoamericana de MasterChef, Marcelo Guerrero, brindó detalles sobre la apertura del Congreso Gastronómico que se lleva a cabo en San Bernardo.

Guerrero destacó que la Costa fue elegida por segunda vez como sede del evento, reuniendo a más de 120 inscriptos entre profesionales, estudiantes del Instituto 89 y del CFP N° 402, así como vecinos aficionados a la cocina. La programación incluye elaboraciones en vivo con productos locales de «kilómetro cero», platos con pescados, pastas, másteres de panadería y pastelería, además de demostraciones de técnicas innovadoras y la participación de autoridades internacionales de la federación.

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