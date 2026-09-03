Villa Gesell | Abusó de su hija y podría pasar su condena en prisión domiciliaria

En diálogo con Radio Noticias, Anahí Sorgentini visibilizó el angustiante reclamo judicial que lleva adelante contra su progenitor, quien cumple una condena por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, con vencimiento en febrero de 2030.

La víctima denunció que la defensa del condenado insiste en otorgarle la prisión domiciliaria —alegando supuestos problemas de salud cardíacos— con el objetivo de fijar su residencia en la localidad de Villa Gesell. Anahí manifestó el constante temor, revictimización y ataques de pánico que padece ante el posible beneficio carcelario, criticando el accionar de la Justicia y el impacto del poder económico en el proceso judicial.

Dale play:

Compartir