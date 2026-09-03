3 de septiembre de 2026

Hospital de Mar de Ajó | Más de 330 operaciones en los últimos meses

2 horas atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, el director del Hospital Municipal de Mar de Ajó, Dr. Hernán Caravelli, destacó el intenso trabajo sanitario realizado en la institución, alcanzando más de 330 intervenciones quirúrgicas en los últimos meses.

Caravelli remarcó la importancia de contar con un equipo de alta complejidad que permite abordar tanto urgencias como cirugías programadas, incluyendo neurocirugías de patologías tumorales cerebrales, intervenciones ginecológicas, hernias, afecciones abdominales y una destacada labor en traumatología.

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