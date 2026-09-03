3 de septiembre de 2026

Indignación por un lobo marino que apareció baleado en Santa Teresita

5 horas atrás 0

En comunicación con Radio Noticias, el biólogo marino de la Fundación Mundo Marino, Sergio Rodríguez Heredia, expresó su pesar e indignación tras el hallazgo de un lobo marino de un pelo sin vida y con una herida de bala en las playas de Santa Teresita.

El especialista detalló las lesiones internas mortales constatadas en la necropsia realizada por el equipo veterinario y analizó el recurrente conflicto de convivencia entre la fauna silvestre y la actividad humana en el mar. Si bien remarcó que muchos pescadores actúan con responsabilidad y colaboran en el rescate de especies, repudió enfáticamente estos actos de violencia armada, recordando que el océano es el hábitat natural de estos animales y apelando a la concientización para evitar este tipo de agresiones.

Dale play:

Compartir

Más historias

lorenzino

Buscan que la Defensoría ayude a los bonaerenses atrapados por las deudas

10 minutos atrás 0
gesell

Villa Gesell | Abusó de su hija y podría pasar su condena en prisión domiciliaria

31 minutos atrás 0
hospi mda

Hospital de Mar de Ajó | Más de 330 operaciones en los últimos meses

3 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *