Candela López desmintió una intervención en el Consejo Escolar de La Costa y aclaró el trabajo articulado por la seguridad en las escuelas
En diálogo con Radio Noticias, la presidenta del Consejo Escolar del Partido de La Costa, Candela López, desmintió categóricamente las versiones que circulaban sobre una supuesta intervención judicial u orgánica de la institución.
La funcionaria explicó que, ante la preocupación generada en la comunidad por diversas falsas alarmas y fake news vinculadas a instalaciones de gas, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense dispuso el envío de un equipo técnico de infraestructura para acompañar y reforzar los protocolos de supervisión y respuesta inmediata en los establecimientos.
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