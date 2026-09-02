2 de septiembre de 2026

Candela López desmintió una intervención en el Consejo Escolar de La Costa y aclaró el trabajo articulado por la seguridad en las escuelas

4 horas atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, la presidenta del Consejo Escolar del Partido de La Costa, Candela López, desmintió categóricamente las versiones que circulaban sobre una supuesta intervención judicial u orgánica de la institución.

La funcionaria explicó que, ante la preocupación generada en la comunidad por diversas falsas alarmas y fake news vinculadas a instalaciones de gas, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense dispuso el envío de un equipo técnico de infraestructura para acompañar y reforzar los protocolos de supervisión y respuesta inmediata en los establecimientos.

Los detalles:

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