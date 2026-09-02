Los perros salchicha volverán a copar el Museo Libres del Sur. Habrá pasarela, premios, feria, gastronomía y participación del Proyecto Juntos.

Será el domingo 20 de septiembre desde las 11. Habrá desfile de mascotas, premios, feria, emprendedores, gastronomía y música. Esta edición tendrá además una participación especial del Proyecto Juntos, cuyos integrantes elaborarán los premios.

Hay encuentros que empiezan casi como una curiosidad y terminan convirtiéndose en una tradición. El próximo domingo 20 de septiembre, los perros salchicha volverán a ser protagonistas en Dolores con la tercera edición del Encuentro Salchichero, una jornada pensada para disfrutar con mascotas y en familia.

La actividad comenzará a las 11 en el Museo Provincial Libres del Sur y regresa después de dos ediciones que convocaron a numerosos vecinos, familias y, por supuesto, salchichas de todos los tamaños.

Uno de los momentos más esperados será nuevamente la pasarela salchichera, donde las mascotas podrán desfilar ante el público. También habrá sorteos y premios para quienes participen.

Pero la propuesta va bastante más allá de los perros. Durante el día habrá feria de artesanos y emprendedores locales, foodtrucks, Mercado Bonaerense, un fogón para compartir y un cierre musical, convirtiendo al predio del museo en un paseo para pasar buena parte del domingo.

Los premios tendrán una historia especial

Esta tercera edición suma además un componente que le da otro valor al encuentro: la participación del Proyecto Juntos.

Se trata de un taller impulsado por familias y acompañantes terapéuticos para chicos y chicas con discapacidad, que funciona desde 2023 precisamente en las instalaciones del Museo Libres del Sur. La iniciativa fue declarada de interés municipal por el Concejo Deliberante de Dolores.

Sus integrantes realizan distintas actividades y elaboran productos de manera artesanal. Según información difundida por la Municipalidad en 2024, en ese momento participaban aproximadamente 16 chicos y chicas, acompañados por cuatro acompañantes terapéuticos y familiares voluntarios.

Esta vez también serán parte del Encuentro Salchichero: trabajarán en la preparación de la jornada y tendrán a su cargo la elaboración de los premios que recibirán los participantes.

Así, detrás de cada reconocimiento que se entregue habrá también trabajo, integración y una historia para contar.

Un museo que también funciona como punto de encuentro

El escenario tampoco es casual. El Museo Provincial Libres del Sur está ubicado en el ingreso a Dolores por la Autovía 2 y fue inaugurado en 1940. Además de recuperar la historia de la ciudad y del levantamiento de los Libres del Sur, cuenta con sectores dedicados a historia, ciencias naturales, actividad agropecuaria y carruajes.

En los últimos años el espacio fue incorporando actividades que buscan vincular al museo con la comunidad, y el Encuentro Salchichero es una de las propuestas que encontraron su lugar allí.

El domingo 20 de septiembre desde las 11, entonces, la invitación estará abierta para familias y amantes de los animales de Dolores y toda la región.

Habrá feria, comida, música y actividades para compartir. Pero no hay demasiadas dudas acerca de quiénes serán las verdaderas estrellas del domingo: los salchichas vuelven a tener su día y su propia pasarela.

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