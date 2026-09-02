2 de septiembre de 2026

Cómo siguen los trámites y reclamos por las boletas de luz de EDEA en La Costa

6 horas atrás 0

En entrevista con Radio Noticias, Ezequiel Caruso, presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de La Costa, detalló el avance de las gestiones y el acompañamiento institucional frente a las desmedidas facturas de luz emitidas por la empresa EDEA.

Caruso explicó cómo los vecinos pueden canalizar sus reclamos, solicitando la revisión técnica de las mediciones y la suspensión de cortes mientras dure el proceso. Asimismo, remarcó las acciones que se llevan adelante junto a las Oficinas de Defensa del Consumidor (OMIC) y los pedidos presentados ante el organismo de control provincial (OCEBA) para exigir respuestas claras y frenar los incrementos sobre las familias del distrito.

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