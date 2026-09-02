Cómo siguen los trámites y reclamos por las boletas de luz de EDEA en La Costa
En entrevista con Radio Noticias, Ezequiel Caruso, presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de La Costa, detalló el avance de las gestiones y el acompañamiento institucional frente a las desmedidas facturas de luz emitidas por la empresa EDEA.
Caruso explicó cómo los vecinos pueden canalizar sus reclamos, solicitando la revisión técnica de las mediciones y la suspensión de cortes mientras dure el proceso. Asimismo, remarcó las acciones que se llevan adelante junto a las Oficinas de Defensa del Consumidor (OMIC) y los pedidos presentados ante el organismo de control provincial (OCEBA) para exigir respuestas claras y frenar los incrementos sobre las familias del distrito.
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