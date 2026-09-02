Milei hará una cadena nacional en referencia a la causa Malvinas | Habló un ex combatiente
En diálogo con Radio Noticias, Walter Goñi, excombatiente de la Guerra de Malvinas, reflexionó sobre los anuncios de una posible cadena nacional del presidente Javier Milei en torno a la cuestión soberana y las recientes declaraciones de Donald Trump sobre la neutralidad estadounidense.
Goñi advirtió que la causa Malvinas suele sufrir un uso «oportunista» por parte de los distintos gobiernos y analizó el contexto geopolítico actual.
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