2 de septiembre de 2026

Milei hará una cadena nacional en referencia a la causa Malvinas | Habló un ex combatiente

8 horas atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, Walter Goñi, excombatiente de la Guerra de Malvinas, reflexionó sobre los anuncios de una posible cadena nacional del presidente Javier Milei en torno a la cuestión soberana y las recientes declaraciones de Donald Trump sobre la neutralidad estadounidense.

Goñi advirtió que la causa Malvinas suele sufrir un uso «oportunista» por parte de los distintos gobiernos y analizó el contexto geopolítico actual.

Dale play:

Compartir

Más historias

enduro Pinamar

El Enduro terminó, pero quedan preguntas: ¿cómo se comprobará que la playa de Pinamar fue recuperada?

2 minutos atrás 0
paz

Ranieri convocó a toda la comunidad a participar de una nueva «Jornada de reflexión por la Paz»

2 horas atrás 0
lopez

Candela López desmintió una intervención en el Consejo Escolar de La Costa y aclaró el trabajo articulado por la seguridad en las escuelas

4 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *