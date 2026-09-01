2 de septiembre de 2026

Se realizó una nueva jornada de Juegos Mayores en Santa Teresita

1 día atrás 0

En entrevista con Radio Noticias, Sergio Tataryn, coordinador de los Juegos Mayores, brindó detalles sobre la reciente jornada de competencia y recreación destinada a los adultos mayores de La Costa.

Tataryn destacó el éxito de la incorporación del Newcom (vóley adaptado) como nueva disciplina este año, la cual se sumó a las habituales propuestas de juegos de mesa y deportes tradicionales, promoviendo la integración de delegaciones y centros de jubilados de diversas localidades como La Lucila del Mar, San Clemente y Las Toninas.

Dale play:

Compartir

Más historias

enduro Pinamar

El Enduro terminó, pero quedan preguntas: ¿cómo se comprobará que la playa de Pinamar fue recuperada?

12 minutos atrás 0
paz

Ranieri convocó a toda la comunidad a participar de una nueva «Jornada de reflexión por la Paz»

2 horas atrás 0
lopez

Candela López desmintió una intervención en el Consejo Escolar de La Costa y aclaró el trabajo articulado por la seguridad en las escuelas

4 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *