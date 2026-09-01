Se realizó una nueva jornada de Juegos Mayores en Santa Teresita

En entrevista con Radio Noticias, Sergio Tataryn, coordinador de los Juegos Mayores, brindó detalles sobre la reciente jornada de competencia y recreación destinada a los adultos mayores de La Costa.

Tataryn destacó el éxito de la incorporación del Newcom (vóley adaptado) como nueva disciplina este año, la cual se sumó a las habituales propuestas de juegos de mesa y deportes tradicionales, promoviendo la integración de delegaciones y centros de jubilados de diversas localidades como La Lucila del Mar, San Clemente y Las Toninas.

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