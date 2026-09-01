Impacto ambiental del Enduro en las playas costeras

En diálogo con Radio Noticias, la profesora y especialista en Educación Ambiental Mónica Tissone analizó los daños ecológicos provocados por eventos de competición mototurística —como el Enduro— sobre las playas del frente marítimo costero (con referencia a los casos de Pinamar y la región). Tissone advirtió que la remoción y apilamiento de dunas mediante maquinaria pesada destruye la estructura física y la resiliencia del ecosistema, impidiendo que el médano vuelva a su estado o función original.

Asimismo, explicó que la compactación por el tránsito vehicular sobre la playa frontal alivia la presencia de oxígeno y asfixia a la fauna bentónica bajo la arena. Finalmente, la especialista planteó la encrucijada entre el modelo económico de explotación o «turistificación» de la playa como objeto de consumo y la necesidad imperiosa de planificar y conservar el activo natural sobre el cual se sustenta la comunidad.

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