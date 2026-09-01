1 de septiembre de 2026

La Asociación Civil Las Caritas del Tuyú celebra sus 21 años de acompañamiento a familias

33 minutos atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, Marcela Fabero, fundadora de la Asociación Civil Las Caritas del Tuyú, reflexionó sobre los 21 años de trayectoria de la institución. Nacida a partir de una vivencia personal de salud con su hija, la entidad brinda contención, acompañamiento emocional y asistencia económica a familias de la región que deben afrontar derivaciones médicas e internaciones de niños con patologías oncológicas, enfermedades poco frecuentes o complejas.

Para conmemorar el aniversario y recaudar fondos para su fondo de emergencia, realizarán un baile familiar con show y buffet el próximo 18 de septiembre a las 21:00 hs.

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