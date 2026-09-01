2 de septiembre de 2026

La Costa | Comienzan los cursos de manipulación de alimentos en los CAPS

1 día atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, Luis Carrizo, director del Centro de Formación Laboral (CFL) N° 401, brindó detalles sobre la descentralización de los cursos de Manipulación Segura de Alimentos, impulsados en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de La Costa.

Tras un acuerdo con el Secretatario de Desarrollo Facundo Nores, los cursos se llevarán a cabo en los Centros Comunitarios de las distintas localidades del distrito.

Las capacitaciones contarán con dictado en el horario de 13:00 a 17:00 hs. Al finalizar y aprobar el examen final, los participantes recibirán el carnet oficial de manipulador de alimentos otorgado por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, requisito indispensable para el empleo en gastronomía y transporte de sustancias alimenticias. Asimismo, Carrizo adelantó que el 16 de septiembre realizarán la Expo Educativa en la sede del CFL 401 para exhibir su oferta de oficios de cara al próximo año.

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