“De Todo un Poco y Algo Más” anunció el cierre de su local en San Bernardo después de tres años y agradeció el acompañamiento de los vecinos.

“De Todo un Poco y Algo Más”, ubicado sobre Chiozza, anunció esta madrugada el cierre del local después de tres años de actividad. Sus responsables agradecieron a vecinos y clientes y comenzaron una liquidación final.

Una persiana que baja siempre tiene una historia detrás. Esta madrugada, el comercio “De Todo un Poco y Algo Más”, ubicado en Chiozza 2718 de San Bernardo, anunció a través de Facebook que cerrará sus puertas luego de tres años de actividad.

“Después de 3 años, llegó el momento de cerrar las puertas de nuestro querido ‘De Todo un Poco y Algo Más’”, comienza el mensaje publicado por sus responsables, que rápidamente se transformó en una despedida a los vecinos que los acompañaron durante este tiempo.

El texto no habla solamente de ventas. Recuerda los primeros días, los nervios de comenzar, los clientes que regresaron, las recomendaciones y las charlas que fueron formando parte de la vida cotidiana del negocio.

“Nuestro local fue mucho más que un lugar donde vender cosas. Fue un proyecto, un sueño y una parte muy importante de nuestras vidas. Y ustedes, los vecinos de San Bernardo, fueron parte de todo eso”, expresaron.

Los últimos días y una liquidación por cierre

El comercio continuará abierto durante sus últimos días y anunció una liquidación por cierre de todo el local, con últimas unidades y precios especiales.

El negocio funciona en Chiozza 2718, una de las principales arterias comerciales de San Bernardo.

En su despedida, sus responsables evitaron explicar públicamente los motivos concretos que llevaron a tomar la decisión. Por eso, no corresponde atribuir el cierre exclusivamente a la situación económica.

Sí eligieron dejar un mensaje de agradecimiento: “Nos cuesta despedirnos, pero nos vamos con el corazón lleno de recuerdos y con la tranquilidad de saber que dimos todo lo que pudimos”.

Una despedida que llega en un momento sensible para el comercio local

El anuncio aparece justamente al comenzar septiembre, uno de los meses más difíciles para buena parte de la economía del Partido de La Costa. Quedó atrás el movimiento de las vacaciones de invierno y todavía faltan varios meses para la llegada de la temporada de verano, mientras comercios y familias deben continuar afrontando alquileres, servicios y demás gastos.

Eso no permite afirmar que esa sea la causa del cierre de “De Todo un Poco y Algo Más”, porque sus propietarios no lo señalaron. Pero la despedida vuelve a poner sobre la mesa una realidad conocida en las localidades turísticas: mantener un comercio abierto durante todo el año implica atravesar meses en los que el movimiento cae considerablemente.

Detrás de cada negocio también existen personas, proyectos y años de trabajo. Esta vez fueron sus propios responsables quienes resumieron el final de esta etapa con pocas palabras:

“Gracias, San Bernardo. Por tanto”.

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