¿Quién decide el precio de la luz? Explicamos qué depende de Nación, qué corresponde a Provincia y EDEA y cómo funcionan los subsidios.

Cuando aumenta la electricidad aparecen las mismas preguntas: ¿es responsabilidad de EDEA, de la Provincia o del Gobierno nacional? Te explicamos, de manera sencilla, quién decide cada parte y qué cambia con los subsidios desde septiembre.

La factura de luz puede parecer complicada, pero hay una primera cuestión que conviene tener clara: EDEA no decide por sí sola cuánto vamos a pagar por la electricidad.

En el monto final intervienen decisiones del Gobierno nacional y de la Provincia de Buenos Aires. EDEA, por su parte, es la empresa encargada de distribuir la energía y facturar el servicio en el Partido de La Costa.

Entonces, ¿qué decide cada uno?

Nación decide cuánto cuesta la energía

Una parte importante de lo que pagamos corresponde a la energía eléctrica propiamente dicha.

El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Energía, establece el precio mayorista que pagan las distribuidoras por esa electricidad. Después, ese costo llega a las tarifas que pagamos los usuarios.

Dicho de la manera más sencilla posible: EDEA compra la energía que después distribuye en La Costa, pero no es EDEA quien fija el precio mayorista de esa energía. Esa es una decisión nacional.

Nación también decide los subsidios

El segundo punto importante también depende del Gobierno nacional.

Nación decide quién recibe el subsidio eléctrico, cuánto consumo queda subsidiado y qué porcentaje del costo de la energía paga el Estado.

Desde 2026 funciona el sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), destinado a los hogares que cumplen con las condiciones económicas establecidas por el Gobierno.

Esto significa algo importante: ni EDEA ni la Municipalidad de La Costa deciden quién recibe el subsidio nacional.

¿Qué cambia en septiembre?

Para septiembre estaba previsto que los hogares subsidiados tuvieran solamente 150 kWh mensuales con bonificación.

El Gobierno nacional cambió esa decisión y elevó el límite a 200 kWh mensuales.

Además, durante septiembre reforzó la ayuda: la bonificación sobre el precio mayorista de la energía alcanzará el 75% dentro de ese consumo subsidiado.

Un ejemplo ayuda a entenderlo.

Si un hogar alcanzado por el subsidio consume 180 kWh, todo ese consumo queda dentro del límite de septiembre.

Si consume 250 kWh, los primeros 200 kWh entran dentro del bloque bonificado y los 50 kWh restantes quedan afuera de ese beneficio.

Tener subsidio no significa pagar 75% menos de factura

Este punto es fundamental.

Cuando se habla de una bonificación del 75%, no quiere decir que una factura de $100.000 vaya a bajar automáticamente a $25.000.

El beneficio se aplica sobre el precio mayorista de la energía correspondiente al consumo subsidiado, no sobre todos los conceptos que aparecen en la factura.

La boleta incluye además distribución, cargos e impuestos.

Por eso el descuento final que ve el vecino en su factura es bastante menor que ese 75%.

¿Y qué decide la Provincia?

En La Costa, el servicio eléctrico está bajo jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires.

Provincia regula la distribución y aprueba los cuadros tarifarios que debe aplicar EDEA. Allí se incorporan tanto los costos de la energía provenientes del sistema nacional como el valor reconocido por prestar el servicio de distribución.

Por eso hay que tener cuidado cuando se anuncia, por ejemplo, un aumento para Edenor y Edesur: ese porcentaje corresponde al AMBA y no necesariamente es el mismo que tendrán los usuarios de EDEA en La Costa.

¿Qué hace entonces EDEA?

EDEA es la empresa que lleva la electricidad hasta nuestros hogares, mantiene y opera su red, mide cuánto consumimos y emite la factura.

La empresa aplica el cuadro tarifario autorizado por Provincia y la categoría que corresponde a cada usuario.

Pero EDEA no decide quién recibe el subsidio nacional ni fija por su cuenta el precio mayorista de la electricidad.

En pocas palabras: ¿quién decide qué?

Gobierno nacional: fija el precio mayorista de la energía y decide los subsidios: quién los recibe, cuánto consumo subsidia y cuál es la bonificación.

Provincia de Buenos Aires: regula el servicio eléctrico provincial y aprueba los cuadros tarifarios que aplica EDEA.

EDEA: distribuye la electricidad, mide el consumo y factura de acuerdo con el cuadro tarifario autorizado.

Municipalidad de La Costa: no fija el precio de la energía ni decide quién recibe el subsidio nacional.

¿Por qué es importante saberlo?

Porque cuando llega una factura más cara es habitual escuchar simplemente que “aumentó EDEA”. Pero detrás del valor final hay diferentes componentes y decisiones tomadas por distintos niveles del Estado.

En septiembre, por ejemplo, el Gobierno nacional volvió a modificar el precio de la energía y al mismo tiempo decidió reforzar los subsidios para los hogares beneficiarios, elevando de 150 a 200 kWh el consumo bonificado que estaba previsto para este mes.

Después, la Provincia incorpora los costos correspondientes y aprueba el cuadro tarifario que aplica EDEA.

Por eso, antes de discutir quién es responsable de un aumento, hay que mirar qué parte de la factura cambió.

Y para el vecino hay una pregunta todavía más sencilla: ¿tengo subsidio o estoy pagando la energía sin esa ayuda?

Esa diferencia puede representar varios miles de pesos por mes.

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