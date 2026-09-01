San Bernardo tendrá una Fiesta de la Primavera con pizza libre, música y baile para recaudar fondos para la Fiesta Nacional del Sol y la Familia.

La Comisión de Festejos organiza una noche con pizza libre, música, karaoke y baile para recaudar fondos destinados a la 42° Fiesta Nacional del Sol y la Familia. Será el sábado 26 de septiembre y las entradas ya están a la venta.

La llegada de la primavera tendrá en San Bernardo una celebración con un objetivo que va más allá del festejo. La Comisión de Festejos prepara una Fiesta de la Primavera a beneficio de la 42° edición de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia, uno de los encuentros tradicionales de la localidad.

La cita será el sábado 26 de septiembre, desde las 21 horas, en el salón del Hotel South Beach, ubicado en avenida Costanera 3577.

La propuesta incluye pizzeada libre, música, karaoke y baile, en una noche pensada para disfrutar entre amigos y en familia y, al mismo tiempo, colaborar con la organización de la Fiesta Nacional.

Las entradas tienen un valor de $15.000 por persona, no incluyen bebida y los menores de 4 años ingresan sin cargo.

Además, cada entrada tendrá asignado un número con el que los asistentes podrán participar de sorteos sorpresa durante la noche.

Una fiesta para ayudar a otra fiesta

La iniciativa tiene un objetivo concreto: recaudar fondos para la próxima Fiesta Nacional del Sol y la Familia, que este año llegará a su 42° edición.

El tradicional encuentro se realizará los días 18, 19 y 20 de diciembre en la Plaza de la Familia de San Bernardo, y la Comisión de Festejos ya trabaja en su organización.

Este tipo de actividades permite sumar recursos para afrontar los gastos que demanda la realización de una celebración que forma parte de la identidad y el calendario turístico de San Bernardo.

Desde la organización señalaron que los cupos para la Fiesta de la Primavera son limitados, por lo que recomendaron reservar las entradas con anticipación.

Para consultas y reservas, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp con Cande al 2257 50-6403.

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