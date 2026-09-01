1 de septiembre de 2026

Destacan el trabajo de seguridad y rescate en el Enduro del Invierno en Pinamar

10 horas atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, Alfredo Miyara, referente de Fierreros de La Costa, compartió sus impresiones sobre la realización del Enduro del Invierno en las playas de Pinamar.

Más allá de las polémicas o miradas contrapuestas que suele generar el evento, Miyara hizo hincapié en la vasta tradición tuerca de la región y detalló la compleja logística de seguridad y rescate en pista —liderada por Daniel Apicella—, la cual involucró a más de 200 personas, unidades de ambulancia de alta complejidad y un ágil despliegue para la asistencia médica e inmediata de los pilotos.

Dale play:

Compartir

Más historias

enduro3

Impacto ambiental del Enduro en las playas costeras

16 minutos atrás 0
caritas del tuyu

La Asociación Civil Las Caritas del Tuyú celebra sus 21 años de acompañamiento a familias

2 horas atrás 0
cierre de comercio

“Hasta pronto, San Bernardo”: un comercio cierra sus puertas después de tres años

7 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *