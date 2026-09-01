Destacan el trabajo de seguridad y rescate en el Enduro del Invierno en Pinamar

En diálogo con Radio Noticias, Alfredo Miyara, referente de Fierreros de La Costa, compartió sus impresiones sobre la realización del Enduro del Invierno en las playas de Pinamar.

Más allá de las polémicas o miradas contrapuestas que suele generar el evento, Miyara hizo hincapié en la vasta tradición tuerca de la región y detalló la compleja logística de seguridad y rescate en pista —liderada por Daniel Apicella—, la cual involucró a más de 200 personas, unidades de ambulancia de alta complejidad y un ágil despliegue para la asistencia médica e inmediata de los pilotos.

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