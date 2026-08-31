Dino Palmarochi, el joven piloto de Santa Teresita, solicita apoyo para continuar en el campeonato de karting
En diálogo con Radio Noticias, Leo Palmarochi, padre del joven piloto de karting de Santa Teresita, Dino Palmarochi, expuso la difícil situación presupuestaria que atraviesan a falta de tres fechas para finalizar el Campeonato Metropolitano.
Leo Palmarochi destacó el enorme esfuerzo y la disciplina de su hijo —que marcha en los primeros puestos pero corre el riesgo de no poder presentarse el 12 y 13 de septiembre en Ciudad Evita— e hizo un llamado a comerciantes y vecinos para sumarse a la campaña de padrinazgo y esponsorización a través del alias
Dino.2012.
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