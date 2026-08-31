1 de septiembre de 2026

Dino Palmarochi, el joven piloto de Santa Teresita, solicita apoyo para continuar en el campeonato de karting

22 horas atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, Leo Palmarochi, padre del joven piloto de karting de Santa Teresita, Dino Palmarochi, expuso la difícil situación presupuestaria que atraviesan a falta de tres fechas para finalizar el Campeonato Metropolitano.

Leo Palmarochi destacó el enorme esfuerzo y la disciplina de su hijo —que marcha en los primeros puestos pero corre el riesgo de no poder presentarse el 12 y 13 de septiembre en Ciudad Evita— e hizo un llamado a comerciantes y vecinos para sumarse a la campaña de padrinazgo y esponsorización a través del alias Dino.2012.

Los detalles:

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